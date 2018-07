Eurozona, esperti settore privato rivedono al rialzo stime inflazione

editato in: da

(Teleborsa) – Riviste al rialzo le stime sull’inflazione per il 2018 e il 2019, mentre sono rimaste invariate per il 2020. E’ quanto rivela l’indagine trimestrale condotta dalla BCE. Gli intervistati della BCE Survey of Professional Forecasters (SPF) ora si attendono prezzi al consumo in salita 1,7% per il 2018, 2019 e 2020, mentre più a lungo termine per il 2023 è prevista una salita dell’1,9%.

Rispetto al precedente sondaggio, ciò rappresenta una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali per il 2018 e di 0,1 punti percentuali per il 2019. Nessuna modifica, invece, per le aspettative 2020.

L’obiettivo ufficiale della BCE per dare un giro di vite alla politica economica è avere un’inflazione inferiore vicina al 2% sulla media di 18-24 mesi. L’attuale livello però riflette anche i massicci stimoli che l’Eurotower ha messo in campo. Non più tardi di ieri 26 luglio la Banca Centrale Europea come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, con tassi vicini allo zero.

Sulla crescita gli esperti di SPF si attendono un PIL dell’area dell’euro in salita del 2,2% sul 2018, dell’1,9% nel 2019 e del +1,6% sul 2020. Ciò rappresenta revisioni al ribasso di 0,2 punti percentuali per il 2018 e 0,1 punti percentuali per il 2019. Nessuna variazione per il 2020. Le aspettative medie a lungo termine per la crescita del PIL reale sono rimaste invariate all’1,6%.