Eurozona, Donohoe “vede” ripresa: ragioni di cauto ottimismo

(Teleborsa) – “Ci sono ragioni per essere cautamente ottimisti” sulla ripresa. Lo ha affermato il Presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe intervenendo alla Commissione affari economici e Parlamento UE. “Le notizie più recenti non sono così negative come temuto” e intanto procede la diffusione dei vaccini anti Covid, ha aggiunto.

La prospettiva è di avere ripresa “nella seconda metà dell’anno, al tempo stesso dobbiamo ricordarci che le prospettive hanno elevate incertezze e che la ripresa – ha detto – sarà probabilmente disomogenea tra Paesi e settori“.

Durante il dibattito al Parlamento UE, il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni ha sottolineato che le prospettive economiche “mostrano che abbiamo la luce in fondo al tunnel ma non siamo ancora sicuri di quanto ci vorrà” per raggiungerla e resta “importante mantenere politiche di supporto”. “Come detto recentemente dalla BCE rimuovere tropo presto gli aiuti è più pericoloso che farlo troppo tardi” e su questo la commissione UE “nei prossimi giorni – ha ribadito – farà una comunicazione di aggiornamento” delle sue indicazioni ai Governi.