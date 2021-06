Eurozona, accelera l’inflazione a maggio: +2% su anno

editato in: da

(Teleborsa) – Accelera l’inflazione nell’Eurozona a maggio, che raggiunge i massimi in oltre due anni. È quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash.

Il dato tendenziale si attesta a +2%, rispetto al +1,6% del mese precedente e al +1,9% del consensus. Su mese, invece, i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un incremento dello 0,3%.

L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – è in crescita allo 0,9% (dopo il +0,7% di aprile) evidenziando su base mensile un incremento dello 0,2%. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, si attesta allo 0,9% e risulta in linea con il consensus (e in aumento rispetto al +0,8% del mese precedente).