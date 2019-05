Eurotech, Dustin G. Kramer nominato CEO negli USA

editato in: da

(Teleborsa) – Dustin G. (Dusty) Kramer è stato nominato come Chief Executive Officer di Eurotech Inc. negli Stati Uniti. Il ruolo negli ultimi anni era stato svolto ad interim dall’Amministratore Delegato di Eurotech Roberto Siagri, che conserva la carica di Presidente del Board di Eurotech Inc.

Dusty già da un anno faceva parte dell’organizzazione ricoprendo sia il ruolo di Vice President Sales della società americana sia quello di coordinatore delle attività americane del Gruppo.

In precedenza Dusty aveva speso oltre 12 anni della sua carriera in Parvus Corporation, dove era stato prima Vice President Sales & Marketing e dal 2012 ne aveva preso la guida come Presidente, assumendo poi il ruolo di CEO dopo la vendita di Parvus a Curtiss Wright nell’ottobre del 2013