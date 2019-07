Eurostat, utili imprese in calo: mai così in basso dal 2014

editato in: da

(Teleborsa) – Utili delle imprese mai così in basso dal 2014. È il dato che emerge da Eurostat che rileva il calo per le aziende e l’aumento invece dei risparmi delle famiglie con livelli che non si registravano da oltre quattro anni.

Per quanto riguarda le aziende (quelle non finanziarie e in base ai dati depurati dalla stagionalità), Eurostat ha registrato nel primo trimestre 2019 un livello di investimenti stabile al 23,6% rispetto al valore aggiunto tale del prodotto, mentre il tasso lordo di utili è calato al 39,8% dal 40 per cento dell’ultimo trimestre del 2018, toccando così il valore più basso dal quarto trimestre del 2014.

Il tasso di risparmio delle famiglie è invece aumentato al 12,6% rispetto al 12,1% di fine 2018: il dato – fa notare Eurostat – può indicare sì una dinamica positiva dei redditi, ma non sempre è un segnale positivo visto che può riferirsi a una maggiore sfiducia delle famiglie e una resistenza ai consumi. Anche in questo caso si tratta di dati destagionalizzati e del valore più elevato dall’ultimo trimestre del 2014. Infine, secondo Eurostat, il tasso di investimenti delle famiglie si è attestato al 9,3% a fronte del 9,2% di fine 2018.