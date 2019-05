Europee, Moody’s: successo Lega aumenta rischio elezioni anticipate in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – “I risultati delle elezioni europee sono sostanzialmente neutrali per il rating degli stati membri in quanto non ci aspettiamo passi indietro nell’integrazione europea raggiunta fino ad ora o un cambio nelle politiche generali che governano la UE e l’area euro”, questo il commento di Kathrin Muehlbronner, Moody’s Senior Vice President.

Nonostante non abbia un impatto sul rating dei singoli Paesi, dal voto Ue emerge “un Parlamento più frammentato” che “che renderà più complicata l’attività politica” e “più difficile far avanzare un programma di riforme”.

BREXIT A RISCHIO NO DEAL – Analizzando il voto in Gran Bretagna, Moody’s rileva anche come “il modesto risultato” di laburisti e tory, assieme alle dimissioni della Premier Theresa May, “aumenti le probabilità di un no-deal” sulla Brexit.

SUCCESSO LEGA AUMENTA RISCHIO ELEZIONI – “Le implicazioni” del voto europeo “per la politica nazionale potrebbero essere più rilevanti in Italia” che negli altri Paesi della Ue in quanto “il forte risultato della Lega aumenta il rischio di elezioni anticipate”. “Ci aspettiamo che l’incertezza politica resti alta nei prossimi mesi” anche se questo scenario “è incorporato nel nostro rating e outlook sul Paese”, si legge nel report.