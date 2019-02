Europee, Di Maio in Francia per incontrare i Gilet gialli

editato in: da

(Teleborsa) – Neanche il tempo di festeggiare l’avvio ufficiale del Reddito di Cittadinanza con la nascita del sito e la presentazione della prima card, che per Luigi Di Maio è già tempo di un’altra missione, squisitamente politica.

Nel mirino le Europee di maggio, un appuntamento sicuramente importante e strategico soprattutto in ottica futura. Per questo il per il Vicepremier e leader del M5S, è volato in Francia insieme ad Alessandro Di Battista per incontrare una rappresentanza dei Gilet gialli, ai quali aveva già offerto collaborazione in vista, appunto, delle imminenti elezioni mettendo a loro disposizione anche la piattaforma Rousseau, cuore dell’azione politica dei Cinquestelle.

Secondo fonti di stampa, l’incontro sarebbe in corso in una località a sud di Parigi, tra i due pentastellati e una delegazione del movimento francese.