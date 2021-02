Europa tonica. Piazza Affari più cauta

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo, mentre resta più prudente la piazza di Milano. La cautela è d’obbligo visto che permangono incertezze sui tempi della ripresa dell’economia mondiale, in un contesto in cui il piano vaccinale in Europa stenta a decollare.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,213. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.842,7 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 58,37 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +95 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,48%.

Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,47%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio Parigi, che negozia con un -0,11%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.269 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 25.393 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,41%), sanitario (+1,30%) e servizi finanziari (+0,69%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-2,36%), immobiliare (-1,63%) e viaggi e intrattenimento (-1,57%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+2,25%), DiaSorin (+1,98%), A2A (+1,60%) e STMicroelectronics (+1,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -2,77%.

In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,89%.

Spicca la prestazione negativa di ENI, che scende dell’1,40%.

Telecom Italia scende dell’1,17%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+7,50%), Banca Farmafactoring (+5,96%), Mutuionline (+3,93%) e Banca Ifis (+2,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.

Crolla B.F, con una flessione del 2,51%.

Vendite a piene mani su Autogrill, che soffre un decremento del 2,19%.

Calo deciso per MARR, che segna un -1,45%.