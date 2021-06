Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Si muove in modesto ribasso l’S&P-500 a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,37%, con gli investitori che guardano alla due giorni, iniziata oggi, della Federal Reserve.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,213. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.861 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,28%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,74%.

Nello scenario borsistico europeo piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,36%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,36%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 28.250 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Atlantia (+3,56%).

Buona performance per Moncler, che cresce dell’1,44%.

Sostenuta Interpump, con un discreto guadagno dell’1,10%.

Buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio dell’1,01%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con -1,81%.

Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell’1,62%.

BPER scende dell’1,57%.

Calo deciso per Banco BPM, che segna un -1,5%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Webuild (+6,01%), Astaldi (+4,26%), Tod’s (+2,99%) e Tinexta (+2,30%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Alerion Clean Power, che continua la seduta con -4,40%.

Lettera su Esprinet, che registra un importante calo del 2,80%.

Affonda la Doria, con un ribasso del 2,39%.

Crolla Saras, con una flessione del 2,34%.