Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) – Continua la seduta senza slanci Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. I principali indici del vecchio continente scambiano con un frazionale rialzo, fiduciosi sugli sviluppi delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e su un epilogo Brexit che eviti il No Deal.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,114. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.486,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 53,74 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +128 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.

Tra le principali Borse europee composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,25%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.465 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 24.450 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,48%), come il FTSE Italia Star (0,3%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+0,96%), sanitario (+0,51%) e petrolio (+0,43%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,26%) e costruzioni (-0,98%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Recordati, che mostra un ampio vantaggio dell’1,47%.

Ben impostata Poste Italiane, che mostra un incremento dell’1,16%.

Tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio dell’1,07%.

Resistente BPER, che segna un piccolo aumento dello 0,90%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi Unicem, che ottiene -2,11%.

Spicca la prestazione negativa di Leonardo, che scende dell’1,79%.

Campari scende dell’1,30%.

Calo deciso per Exor, che segna un -1,18%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, FILA (+4,40%), Cerved Group (+3,69%), Mutuionline (+2,11%) e Salini Impregilo (+2,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -2,28%.

Sotto pressione Danieli, con un forte ribasso dell’1,27%.

Soffre Ivs Group, che evidenzia una perdita dell’1,22%.

Pensosa Autogrill, con un calo frazionale dello 0,84%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)