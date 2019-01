Europa nella morsa del maltempo, in Austria e Germania carri armati contro la neve

editato in: da

(Teleborsa) – Il maltempo si abbatte sull’Europa creando caos e disagi: valanghe e, purtroppo, vittime dalla Norvegia ai Balcani dove le scuole sono state costrette a chiudere dopo le pesanti nevicate che hanno tagliato le forniture elettriche ad alcuni villaggi sperduti. La tv di Stato serba ha fatto sapere che sei regioni nel Sud-Est del Paese hanno introdotto misure d’emergenza.

Allerta massima anche in Austria e in Germania dove, in alcune zone, sono stati impiegati dei carri armati per soccorrere le persone, dopo la devastante tempesta di neve di questa settimana.



Da oggi, domenica 13 gennaio, alla mattina di martedì 15 nella zona del Vorarlberg sul Tirolo Settentrionale e da Salisburgo fino alla regione del Dachstein e Hochkar sono attesi tra i 20 e i 100cm di neve fresca.