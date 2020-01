Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce l’attesa per la firma, sulla prima intesa commerciale tra Stati Uniti e Cina, prevista a metà gennaio.

Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +162 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,44%.

Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,86%, denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,87%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,26%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,34% sul FTSE MIB.

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+2,76%), vendite al dettaglio (+2,10%) e bancario (+1,81%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,09%), Pirelli (+3,07%), Unicredit (+2,75%) e Italgas (+2,53%).

Sotto pressione Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ivs Group (+10,57%), Danieli (+4,15%), Cerved Group (+3,85%) e Sesa (+3,57%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro, che continua la seduta con -1,73%.

In rosso Inwit, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,09%.

Piccola perdita per ASTM, che scambia con un -0,82%.

Tentenna IREN, che cede lo 0,51%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)