Europa in rialzo. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) – Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari e le altre Borse europee con gli investitori che provano a lasciarsi alle spalle le forti turbolenze della scorsa settimana.

Pochi gli spunti oggi sul fronte macroeconomico. Nel corso della settimana sono, invece, previsti i dati su PIL e inflazione in Europa e negli Stati Uniti. Gli addetti ai lavori guarderanno con attenzione quest’ultimo dato, che si rivela un test importante di conferma o smentita dei timori di un atteggiamento più aggressivo della Fed, in chiave di tassi di interesse, sollevati dai dati sulla crescita dei salari.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,226, dopo aver recuperato la soglia degli 1,23 dollari. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,05%), raggiunge 59,82 dollari per barile, in vista della pubblicazione da parte dell’OPEC del rapporto mensile sul mercato del greggio.

Lieve calo dello spread, che scende a 127 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,03%.

Tra gli indici di Eurolandia denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,10%. Bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,78%. Buona performance per Parigi, che cresce dello 0,77%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,78%.

In buona evidenza a Milano i comparti Chimico (+3,49%), Automotive (+1,38%) e Materie prime (+1,19%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+2,46%) che da fine 2019 è pronta a valutare nuove opportunità di M&A. Lo ha detto il CEO Giuseppe Castagna, durante un evento.

Denaro anche su Fiat Chrysler (+2,45%), Buzzi Unicem (+1,32%) e STMicroelectronics (+1,28%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Rai Way (+2,56%), Tamburi (+2,11%), Datalogic (+1,88%) e Piaggio (+1,85%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Vittoria Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.