Europa in calo. Piazza Affari fanalino di coda

(Teleborsa) – Partenza in rosso per le principali borse europee, con Piazza Affari che mostra la peggiore performance.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.227,2 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +315 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte, mostra un decremento dello 0,38%. Londra cede lo 0,58% e Parigi lo 0,5%. Segno meno per il listino milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,86%.

Apprezzabile rialzo (+1,17%) a Milano per il comparto alimentare. Nel listino, i settori tecnologia (-1,89%), bancario (-1,45%) e telecomunicazioni (-1,21%) sono tra i più venduti.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, Campari, che segna un incremento dell’1,56%. Giù le altre blue chips, come Banco BPM, che perde il 3,06%. Calo deciso per BPER, che segna un -1,79%.

Sotto pressione Buzzi Unicem, con un forte ribasso dell’1,71%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Saras (+2,34%), Aquafil (+1,36%), Technogym (+1,35%) e Cerved Group (+1,23%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Credito Valtellinese, che continua la seduta con -2,27%.