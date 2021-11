Euronext guarda a Paesi nordici ed Euroclear per ulteriore espansione

(Teleborsa) – Euronext, la società che controlla le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano, ha già 1 miliardo di euro in cassa per portare a termine nuovi acquisizioni e guarda con interesse al Nord Europa e a Euroclear, società belga di servizi finanziari specializzata nel regolamento delle transazioni in titoli. Lo ha detto l’amministratore delegato Stephane Boujnah in un’intervista a Bloomberg, sottolineando che le priorità nel breve termine rimangono la riduzione del debito e l’integrazione di Borsa Italiana.

“Continuiamo a essere super concentrati sull’esplorazione e l’analisi di qualsiasi opportunità”, ha affermato. Euronext ha avuto “molto successo” nelle precedenti acquisizioni nei Paesi nordici e più deal in quell’area geografica sarebbero “uno sviluppo naturale“. Euronext è anche aperta ad accordi per espandersi al di fuori del “puro” campo delle infrastrutture di mercato, per crescere in aree come il post-trade, il forex e i servizi corporate, ha affermato Boujnah. Euronext sta “osservando con molto interesse” Euroclear, che sarebbe “un’aggiunta naturale”, ha puntualizzato.

Nei Paesi nordici, Euronext ha acquisito la Borsa di Oslo nel 2019. “Monitoriamo da vicino ciò che accade nella regione”, ha affermato il CEO di Euronext. Per ora i proprietari dei listini “non sono desiderosi” di una transazione, ma ciò potrebbe cambiare in futuro, ha affermato.