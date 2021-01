Euronext, acquisizione di Borsa Italiana sarà completata entro metà 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Euronext prevede di completare l’acquisizione di Borsa Italiana nella prima metà del 2021. Lo ha annunciato dopo che la Commissione Europea ha dato oggi il via libera condizionato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni UE, all’acquisizione di Refinitiv da parte del London Stock Exchange (LSEG) per 27 miliardi di dollari.

“Tale approvazione – ha sottolineato la società in un comunicato – conferma ulteriormente la certezza di esecuzione della prevista acquisizione del Gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext, soddisfacendo una delle principali condizioni per il completamento dell’operazione”.

Le autorità antitrust dell’UE hanno imposto una serie di condizioni per il via libera, tra cui la vendita di Borsa Italiana. Inoltre, LSEG ha accettato di continuare a offrire i servizi globali di compensazione tramite LCH Swapclear su base di accesso aperto e a non avviare strategie commerciali discriminatorie per i clienti. Un’ulteriore garanzia riguarda l’accesso ai dati di LSE degli indici FTSE UK Equity e ai benchmark WM/R FX ai concorrenti esistenti e futuri.

“Gli impegni offerti da LSEG rispondono pienamente alle preoccupazioni sulla concorrenza sollevate dall’operazione proposta”, ha affermato la Commissione in una nota. “La Commissione ha quindi concluso che l’operazione, così come modificata dagli impegni, non solleverebbe più problemi di concorrenza”.