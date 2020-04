Eurogruppo, nella bozza accenno a proposta Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Primo giro di tavolo per l’Eurogruppo sull’emergenza coronavirus che si sta tenendo in videoconferenza.

Secondo quanto si apprende, si sta lavorando a una nuova versione di conclusioni che al momento avrebbe un vago accenno alla proposta francese di Recovery Fund, o fondo di solidarietà, che Parigi vorrebbe creare attraverso l’uso di emissioni comuni di titoli.

La Francia vorrebbe quindi rafforzare il linguaggio sul fondo dandogli un’importanza più centrale.

Nel frattempo è arrivato il dato odierno dei decessi per coronavirus in Francia: nel Paese si sono registrati 607 morti in 24 ore, per un totale di 7.091 negli ospedali. Aggiungendo gli oltre 3.000 morti del censimento effettuato negli ospizi, la Francia ha superato le 10.000 vittime con un totale di 10.328 decessi.

