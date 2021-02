Eurogruppo, Donohoe: priorità è ancora sostenere economia

editato in: da

(Teleborsa) – “L’Eurogruppo capisce la necessità di riportare in futuro il livello del debito su un percorso sostenibile”. Lo ha detto Paschal Donohoe, Presidente dell’Eurogruppo, nell’intervista rilasciata ad un gruppo di quotidiani tra cui IlSole24Ore, sottolineando che “gli investimenti che facciamo in questo momento devono servire ad aiutare la crescita in futuro”.



La posizione di bilancio della zona Euro nel 2022 che dovrà essere decisa dai Ministri delle finanze UE da qui a luglio “dipenderà dalla situazione sanitaria che avremo nel secondo trimestre di quest’anno, così come dall’andamento dell’economia”, ha spiegato.

“L’Eurogruppo – ha ribadito – è impegnato nell’obiettivo di rendere il debito sostenibile. Ma in questo momento, il rischio di ritirare le misure di sostegno oggi in vigore è maggiore del rischio di mantenere le stesse misure troppo a lungo”.