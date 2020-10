Euro digitale, Savona: bene apertura BCE

editato in: da

(Teleborsa) – “Valuto l’apertura della BCE all’euro digitale positivamente”. Intervenuto a SkyTg24 Economia, il Presidente della Consob, Paolo Savona ha spiegato come vi sia “una stretta relazione, perchè, per ristorare i danni che produrrà la pandemia, noi dobbiamo sapere come verrà trattata la moneta e soprattutto i titoli di credito in particolare pubblico. Ben venga questa apertura. Flaiano diceva “chiunque apre una parentesi la chiuda”, quindi bisogna chiudere questa apertura con una soluzione”.

“I tempi sono già trascorsi – prosegue Savona – non è un problema del futuro ma del presente. Quando si parla di non usare più la moneta fisica, che potrebbe essere il veicolo del virus, e si passa alla moneta elettronica, noi siamo già in questo universo. Il problema che si pone in questo momento è che i privati si sono già mossi, dai bitcoin in poi, sono pronti a partire. La mia preoccupazione è che queste monete, che non godono del trattamento legale, devono essere regolate, prima che i privati invadano talmente il mercato, oggi ancora il rischio non c’è, e potremmo trovarci in futuro con una parte dell’economia si è indirizzata verso la moneta privata e il settore pubblico non è ancora pronto ad accoglierla. Bisogna sciogliere delle riserve, superare preoccupazioni che esistono e che sono fondate e fare delle scelte. Per me la scelta è che esiste una moneta pubblica, che ha valore legale di pagamento e di serbatoio dei valori”.