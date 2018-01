Euro, dietrofront di Di Maio: “non è il momento di uscire&...

(Teleborsa) – Dietrofront sull’euro per il candidato presidente del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, Luigi Di Maio. Nel salotto di Bruno Vespa Di Maio ha affermato che “non è più il momento per uscire dalla moneta unica”, dopo aver sostenuto in precedenza che avrebbe votato per l’uscita ad un ipotetico referendum.

“L’asse franco-tedesco non è più così forte. Io non credo sia più il momento per l’Italia di uscire dall’euro. E spero di non arrivare al referendum sull’euro che comunque per me sarebbe un’extrema ratio”, ha spiegato il candidato del Movimento 5 Stelle.

Durante la trasmissione “Porta a Porta”, Di Maio ha parlato anche di deficit e Grandi Opere, del reddito di cittadinanza e della situazione rifiuti a Roma.