Euler Hermes, nel 2020 insolvenze aziendali in aumento del 6%

(Teleborsa) – Complici bassa crescita e protrarsi delle ripercussioni delle tensioni commerciali, prosegue anche nel 2020 la crescita dei fallimenti aziendali a livello globale. Secondo le previsioni contenute nell’ultimo Outlook diffuso da Euler Hermes, riportate da Milano Finanza, atteso un aumento del 6% dei fallimenti.

Secondo gli analisti della società di assicurazione crediti del gruppo Allianz, come già lo scorso anno, anche nell’anno in corso la situazione cinese “pesa” sul contesto generale ed in India si registrerà un balzo dell’11%. L‘Europa occidentale, dove la crescita economica rimarrà al di sotto della soglia storica che di solito stabilizza il numero di insolvenze (+1,7%), vedrà un aumento nella maggior parte dei Paesi, ma quest’ultima sarà moderata, in particolare in Germania (+3%), in Italia (+4%), in Spagna (+5%), come nel Regno Unito (+3%). Stabile la Francia.

(Foto: Foto di kalhh da Pixabay)