Euklid presenta i vantaggi di investire usando gli algoritmi

(Teleborsa) – L’uso di algoritmi per orientare le scelte degli investitori è efficace? Alcune esperienze dimostrano in effetti che l’utilizzo di formule matematiche, non contaminate da fattori personali, possono dare buoni risultati.

E’ stata presentata oggi a Roma l’iniziativa Euklid, intrapresa da un gruppo di giovani guidati da Antonio Simeone, che hanno sperimentato per un quinquennio l’applicazione degli algoritmi per le scelte finanziarie, ottenendo ottimi risultati e riconoscimenti internazionali.

Euklid, presieduta dall’economista Paolo Savona e guidata da un direttorio capitanato dal professionista Thierry Logier, ha sede a Londra ed opera attraverso il fondo di diritto europeo Euklid Fund, che seleziona le scelte finanziarie esclusivamente in base all’uso di algoritmi e l’utilizzo della tecnologia Blockchain.

Gli algoritmi sono un metodo di calcolo delle probabilità di guadagno che si basano esclusivamente su logiche matematiche, consentendo quindi scelte oggettive e non influenzabili da opinioni e decisioni personali. Le operazioni vengono effettuate usando protocolli blockchain e, dunque, risultano trasparenti e sicure, perché danno la possibilità di verificare l’uso del proprio risparmio, oltre che eque, in quanto non si richiedono commissioni ma una compartecipazione all’utile generato nella misura del 20% a favore di Euklid Ltd.