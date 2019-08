ETR 252 Arlecchino, proseguono i test in vista della corsa inaugurale

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono le corse prova dell’ETR 252, conosciuto come Arlecchino, il celebre elettrotreno restaurato ed inserito nel parco rotabili storici della Fondazione FS, destinato a servizi turistici di prestigio. I tecnici della Fondazione FS in queste settimane sono impegnati nei test per l’omologazione del Sotto Sistema di Bordo sul circuito di prova Bologna-San Donato.

Entro la fine dell’anno è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’Arlecchino che, a distanza di tanti anni, tornerà a sfrecciare sulle più belle linee ferroviarie del Paese.