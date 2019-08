eToro, Stellar disponibile sull’exchange eToroX

editato in: da

(Teleborsa) – eToroX, filiale di asset tokenizzata del gruppo eToro, sta trasformando Stellar, in una valuta base per il trading di accoppiamenti, scambiabile su eToroX con altri criptoasset e stablecoin.

Stellar è un protocollo di rete di pagamento decentralizzato a open source con una propria valuta (XLM), che collega banche, sistemi di pagamento e persone, con l’obiettivo di fornire accesso globale a servizi finanziari a basso costo per tutti.

“Vogliamo rendere il mondo tokenizzato aperto a tutti”, ha dichiarato Doron Rosenblum, amministratore delegato di eToroX. “eToroX sta portando risorse cripto e tokenizzate a un pubblico più ampio e consentendo loro di fare trading con fiducia su una piattaforma sicura e regolamentata.”

“Riteniamo che la tecnologia blockchain abbia i mezzi per includere più persone in un nuovo universo finanziario – continua Rosenblum. Stellar condivide questa mission, motivo per cui siamo entusiasti di aggiungerlo al nostro portafoglio di exchange e sulla nostra blockchain per consentire alle persone di acquistare, vendere e conservare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.