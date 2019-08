eToro accoglie Tezos, il primo commonwealth digitale

editato in: da

(Teleborsa) – eToro, piattaforma di investimento globale, aggiunge oggi il token Tezos alla propria piattaforma, offrendo alle persone la possibilità di investire nel primo self-amending crypto al mondo. La piattaforma ha undici milioni di utenti registrati.

Guidato dalla coppia americana, Arthur e Kathleen Breitman, Tezos è progettato per utilizzare smart-contracts di livello istituzionale, simili alla blockchain di Ethereum. Lo scopo è quello di creare un “vero commonwealth digitale” basato sul primo cryptoasset “autoregolante” al mondo.

“Tezos sta facendo grandi progressi e alcune banche stanno già scegliendo la sua rete blockchain per offerte di token di sicurezza del valore di oltre un miliardo di dollari. – Yoni Assia, co-fondatore e CEO di eToro, ha commentato – Come vediamo le istituzioni finanziarie si stanno spostando sempre di più nel mondo delle criptovalute. È importante che gli investitori ordinari possano trarre vantaggio da questi sviluppi tecnologici, motivo per cui siamo entusiasti di aggiungere monete come Tezos a eToro.”