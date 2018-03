Etihad Aviation Training, obiettivo primi al mondo tra gli addestratori

(Teleborsa) – L’obiettivo è ambizioso, ovvero di diventare l’organizzazione di addestramento tra le più complete al mondo. Etihad Aviation Training, parte di Etihad Aviation Group, si basa su due sedi nell’emirato di Abu Dhabi. Etihad Aviation Training, precedentemente noto come Etihad Flight College, è un “affare commerciale” aperto a clienti esterni, pur mantenendo i valori operativi e di sicurezza che hanno sostenuto i servizi di training di Etihad fino a oggi.

“Etihad Aviation Training è un’impresa ambiziosa, che persegue il suo mandato di fornire servizi di formazione eccezionali a un pubblico globale – ha dichiarato Tony Douglas, Chief Executive Officer (Amministratore delegato) del Gruppo – e la crescita del business rispecchierà l’espansione del mercato della formazione globale. Siamo entusiasti del nostro portafoglio di programmi e prodotti in espansione. Questi servizi sono accessibili sia a Etihad Airways, sia ora, per la prima volta, a clienti esterni”.

L’organizzazione offre una vasta gamma di prodotti e servizi di formazione, tra cui addestramento aereo, valutazioni, sicurezza per personale di cabina, formazione per istruttori and programma cadetti, addestramento alla manutenzione, rendendola una delle più grandi strutture di training in Medio Oriente.

Dieci simulatori completi di volo sono attualmente operativi, con due aggiuntivi in ??arrivo entro la fine dell’anno. Tra questi, il primo per Airbus A350-900 e un terzo di Boeing 787-9.

Ciò permetterà a Etihad Aviation Training di trarre vantaggio dalla crescente domanda di formazione globale, in particolare all’interno del GCC (Gulf Cooperation Council, Organizzazione Internazionale dei sei Stati Arabi del Golfo Persico), Europa, sub-continente indiano, Africa e Asia sud-orientale.