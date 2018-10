editato in: da

(Teleborsa) – Ethiopian Airlines volerà a Mosca dal 1° dicembre 2018, con frequenza trisettimanali operando con il nuovo Boeing 787 Dreamliner.

Il collegamento con la capitale russa permetterà di connettere 59 destinazioni in Africa, attraverso il network interno continentale della compagnia aerea. Ethiopian Airlines sta attualmente implementando un piano strategico quindicennale chiamato Vision 2025 che lo vedrà diventare il principale gruppo aeronautico in Africa con sei business centre: Ethiopian International Services; Ethiopian Cargo & Logistics Services; Ethiopian MRO Services; Ethiopian Aviation Academy; Ethiopian ADD Hub Ground Services and Ethiopian Airports Services.