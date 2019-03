Ethiopian Airlines smentisce il rapporto del NYT

editato in: da

(Teleborsa) – Ethiopian Airlines interviene per smentire quanto riportato dal New York Times, secondo cui “Ethiopian Airlines aveva un Max 8 simulatore, ma il pilota del volo condannato non ha ricevuto addestramento”.

La compagnia aerea etiope conferma che i piloti etiopi hanno completato l’addestramento, raccomandato da Boeing e FAA, delle differenze tra l’aereo B-737 NG e il B-737 MAX prima che questo aeromobile entrasse in flotta ed iniziasse a volare.

I piloti – precisa la nota di Ethiopian Airlines – erano anche stati ben informati sulla direttiva dell’aeronavigabilità di emergenza emessa dalla FAA in seguito all’incidente di Lion Air. Il contenuto della direttiva sull’aeronavigabilità è stato inoltre ben incorporato in tutti i manuali di addestramento dei piloti, procedure operative e manuali di lavoro.

Ethiopian Airlines sottolinea che i simulatori di volo completi B-737 MAX non sono progettati per simulare i problemi del sistema di incremento delle caratteristiche di manovra (MCAS). La compagnia aerea invita tutte le parti interessate ad attendere pazientemente il risultato finale dell’indagine sull’incidente del B737 Max 8 decollato da Addis Abeba, e ad astenersi dal fare dichiarazioni errate, irresponsabili e fuorvianti durante il periodo dell’indagine.