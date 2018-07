Ethiopian Airlines riprende i voli per Asmara in Eritrea

editato in: da

(Teleborsa) – Ethiopian Airlines ha ripreso i voli giornalieri per Asmara in Eritrea, a partire dal 17 luglio. La rotta sarà operata con uno degli aeromobili tecnologicamente più avanzati, il Boeing 787.

La ripresa del collegamento è conseguente agli accordi raggiunti ad Asmara tra H.E. Dr. Abiy Ahmed, Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia e il Presidente H.E. Isaias Afewerki dello stato dell’Eritrea.

La ripresa dei voli di linea per Asmara avviene dopo 20 anni di stop e segna l’apertura di un nuovo capitolo di pace e amicizia tra Etiopia e Eritrea.

Grazie all’ampio network di Ethiopian Arlines, oltre 114 destinazioni internazionali in 5 continenti, la comunità eritrea che utilizzerà i voli da e per Asmara potrà usufruire dei collegamenti in tutto il mondo, aumentando così il flusso di investimenti, del commercio e del turismo in Eritrea.

Il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, ha annunciato che la compagnia ha in programma di operare più voli giornalieri e di iniziare voli cargo.