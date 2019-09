Ethiopian Airlines, nuovi voli dall’Africa per Houston

editato in: da

(Teleborsa) – Ethiopian Airlines Group, il più grande gruppo di Aviazione globale africana in crescita, annuncia che ha finalizzato tutti i preparativi per l’avvio di tre voli settimanali per Houston, Texas, a partire dal 16 dicembre 2019. Houston è la quarta città più popolosa degli Stati Uniti e dove c’è la più grande concentrazione mondiale di istituti sanitari e di ricerca, nonché il Johnson Space Center della NASA, dove si trova il Mission Control Center.

I nuovi voli per Houston saranno operati via Lomé, Togo, così da agevolare il viaggio della grande comunità africana nell’area di Houston, dell’industria petrolifera e del gas e di altre compagnie che operano nella regione.

“Gli Stati Uniti sono tra i nostri mercati più importanti grazie alla presenza di una grande comunità africana e alle crescenti relazioni di investimento, commercio e turismo con l’Africa – ha dichiarato Mr Tewolde GebreMariam, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines – alle nostre rotte con frequenze aggiuntive a più gateway si aggiungono l’apertura di quelle nuove per Houston con lo scopo di rispondere alla domanda del mercato e avvalersi della migliore connettività possibile tra gli Stati Uniti e oltre 60 destinazioni africane. I nuovi voli saranno gli unici collegamenti diretti ed efficienti tra Houston e l’Africa occidentale”.

“A bordo dei nostri aerei – ha aggiunto il CEO della compagnia africana – i nostri clienti continueranno a godere dell’apprezzato servizio premium che ha ottiene continui riconoscimenti di gradimento oltretutto sull’aeromobile più tecnologicamente avanzato, il Boeing 787 Dreamliner. In linea con la nostra tabella di marcia strategica Vision 2025, continueremo ad espandere la nostra rete americana e africana in modo da facilitare i legami interpersonali e il flusso di investimenti, scambi commerciali e turismo”.

Ethiopian Airlines, compagnia aerea leader in Africa, sta espandendo le sue destinazioni internazionali che ora hanno raggiunto quota 125. Marsiglia, Garowe e Beira sono le novità internazionali lanciate di recente.