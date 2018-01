ETF, il 2017 è un anno record per la raccolta

(Teleborsa) – Il 2017 si conferma un anno record per gli ETF, che hanno registrato una fortissima crescita, grazie al consolidamento della ripresa economica mondiale ed al successo degli ETF che investono sull’azionario (Equities ETF), di rimando ai nuovi record segnati da Wall Street. Lo confermano alcuni dati sulla raccolta pubblicati negli ultimi giorni.

Secondo l’osservatorio di Thomson Reuters Lipper, gli ETF sul mercato azionario europeo hanno raggiunto un nuovo record di asset in gestione a 631 miliardi di euro, in un mercato che resta molto concentrato fra pochissimi operatori: iShares del gruppo BlackRock che fa la parte da leone con 295 miliardi di asset in gestione, seguita a distanza da Xtrackers con 68 miliardi di AuM (asset under management) e Lyxor con 64 miliardi di AuM.

Quanto alla raccolta, l’azionario globale ha evidenziato nell’anno flussi netti per 11,8 miliardi di euro, l’azionario USA di 10,7 miliardi e l’azionario europeo di 8,3 miliardi.

Simili i dati riportati dall’ultimo ETF Monitor di Lyxor, che ha rilevato una crescita degli ETF a livello globale ad un nuovo record di 595 miliardi di dollari (+34%) ed una fortissima crescita degli ETF in Europa a 635 miliardi di euro (+23%) con flussi netti per quasi 94 miliardi di euro.

I flussi verso gli ETF azionari si sono letteralmente impennati (63 miliardi di euro), mentre i flussi dell’azionario europeo (22,6 miliardi) risultano quasi doppi rispetto a quello USA (12,5 miliardi), ma in frenata rispetto al 2015.