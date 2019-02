ESTRA, al via partnership con Atala per mobilità sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – Estra a braccetto con Atala, storica azienda italiana fondata nel 1907 attiva nel mercato della bicicletta ed accessori.

La partnership prevede l’acquisto con sconti speciali riservati ai clienti Estra di E-Bike (mountain e city bike elettriche a pedalata assistita) presso gli store e punti vendita Estra presenti nelle Regioni Toscana, Marche e prossimamente Umbria.

“Il nostro Gruppo è attivamente impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e nello sviluppo sostenibile dei territori in cui opera – ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente dell’azienda che opera nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale – . La partnership con Atala rappresenta un ulteriore passo in avanti compiuto da Estra in tale ambizioso percorso, coerente con i nostri principi di Responsabilità Sociale di Impresa che ci vedono impegnati in prima linea con iniziative a tutela dei territori e a supporto dei cittadini nel loro quotidiano”.

L’attenzione di Estra nei confronti della sostenibilità ambientale è confermata dai risultati del Bilancio di Sostenibilità di Estra 2017; i valori sulle emissioni (di CO2, NOx, PM10) evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile hanno registrato un aumento significativo tra il 2016 e il 2017, pari al 110% circa, passando da 15.445 a 24.708 tonnellate.