Estensione tramvia Firenze, MIT: ok a finanziamento da 250 milioni

(Teleborsa) – Via libera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al progetto di estensione del sistema tramviario di Firenze che, in tre anni di lavori, consentirà di ampliare di sei chilometri circa l’attuale linea 3 con la nuova tratta “Libertà-Campo di Marte-Rovezzano”.

Lo comunica il MIT in una nota precisando che “si tratta di un investimento di 249 milioni di euro che sarà oggetto della prossima Conferenza Unificata per il raggiungimento della relativa intesa e che si aggiunge al finanziamento erogato a dicembre 2019 pari a 200,62 milioni di euro per la linea 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli”.

Nello specifico, il finanziamento riguarderà anche l’acquisto di 14 nuove vetture e l’istituzione di 15 nuove fermate che saranno servite con una frequenza media di 5 minuti di percorrenza. Offrirà una risposta, in termini di servizio di trasporto locale, a ben 12 milioni di passeggeri previsti in più all’anno. In particolare, servirà ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per i 9 mila passeggeri al giorno che sono previsti nelle ore di punta negli spostamenti scuola e lavoro e ad alleggerire il traffico privato, grazie al potenziamento del collegamento tra il centro di Firenze e i centri abitati limitrofi e con l’aeroporto Peretola.

L’obiettivo, conclude la nota, “è di contribuire allo sviluppo ulteriore di un sistema integrato di trasporto intermodale nell’area metropolitana fiorentina attraverso l’interconnessione di ferrovia, tramvia, autobus, strade, autostrade e parcheggi di scambio. Allo stesso tempo quello di ridurre, per quanto possibile, l’utilizzo del mezzo privato a favore dei mezzi pubblici e della mobilità sostenibile, in continuità con il successo delle linee già attivate“.