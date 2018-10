Estee Lauder brilla grazie alla trimestrale

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Estee Lauder, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,70%. A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati positivi e le previsioni ottimistiche, grazie alla forte domanda in Asia.

Estee Lauder ha deciso l’aumento del dividendo trimestrale sulle azioni ordinarie di Classe A e Classe B, a 43 dollari per azione, in pagamento il prossimo 17 dicembre. Il CdA ha autorizzato il riacquisto di ulteriori 40 milioni di azioni di Classe A, pari a circa l’11% del totale delle azioni ordinarie in circolazione. Ciò aumenta il piano di buyback a 256 milioni di azioni, di cui circa 212 milioni sono stati riacquistati fino ad oggi. La Società aveva in totale circa 363 milioni di azioni ordinarie in circolazione a partire dal 24 ottobre 2018.

Il primo trimestre terminato al 30 settembre 2018, si è chiuso con fatturato di 3,52 miliardi di dollari, in crescita dell’8%, rispetto ai 3,27 miliardi di un anno fa. L’utile netto è salito del 17% a 500 milioni e si confronta con i 427 milioni del primo trimestre 2017.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società leader nei trattamenti anti-age rispetto all’indice di riferimento.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 133 dollari USA. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l’importante area di resistenza stimata a quota 144. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 155,1.