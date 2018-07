Estate, oltre 38 milioni di italiani si preparano per le vacanze

editato in: da

(Teleborsa) – Toglieteci tutto, tranne le vacanze. Sono 38,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nell’estate 2018 con un leggero aumento dell’1% rispetto allo scorso anno e un trend positivo che è in atto dal 2015. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata nel primo weekend dopo l’inizio dell’estate, dalla quale si evidenzia che la durata media della vacanza è 11,3 giornate rispetto a 11,2 giornate dello scorso anno.

L’AMERICA STA QUA: LA MAGGIOR PARTE RESTERANNO IN ITALIA – A guidare la scelta della vacanza per la metà degli italiani (50%) quest’anno è – sottolinea la Coldiretti – la voglia di relax e benessere, seguita dagli interessi naturalistici e da quelli culturali. Si rafforza la tendenza a preferire l’Italia che – continua la Coldiretti – è scelta come meta dall’ 88% degli italiani mentre il mese di agosto è il mese più gettonato per le partenze con il 55%. Se è il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al secondo posto – precisa la Coldiretti si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna.

Il 60% degli italiani in viaggio – riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno

SOUVENIR ALIMENTARE – Dimenticate, però, il caro, vecchio souvenir. Finito il tempo della statuetta che raffigura i posti più caratteristici del luogo visitato, adesso spazio al souvenir alimentare con 7 turisti su 10 (71%) nel Belpaese che hanno deciso per il 2018 di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità.