Estate, luglio di vacanza per 19 milioni di italiani

editato in: da

(Teleborsa) – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Valigia alla mano, è tempo di partire per molti italiani. “Sono 19 milioni quelli che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno”. Lo rivela un’analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali.

“La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per quasi un italiano su quattro la durata – precisa Coldiretti – è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 2% che starà fuori addirittura oltre un mese“.

MARE, MARE, MARE. MA NON SOLO – Dall’analisi emerge che “se è il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al secondo posto si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna”.