Estate bollente per il mercato dell’auto in Europa

(Teleborsa) – Estate più che positiva per il mercato dell’auto in Europa. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), ad agosto le immatricolazioni nella UE (EU 28) sono balzate del 31,2% su base annua attestandosi a 1,134 milioni, poco al di sopra di quelle che includono anche l’EFTA, l’Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) che salgono del 29,8% a 1,171 milioni. Nell’ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono salite del 28,1% a 980 mila unità.

La variazione cumulata dei primi otto mesi dell’anno per i 28 Paesi Membri segna un +6,2% (a 10,8 milioni), mentre includendo l’area EFTA si attesta a +5,9%. L’area dell’Euro incrementa le vendite del 5,1%.

In rialzo il mercato dell’auto tricolore (+9,5%) mentre vola quello della Germania (+24,7%). Ancora più consistente l’incremento in Francia (+40%) e in Spagna (+48%). Bene quello del Regno Unito (+23,1%).

Per quanto concerne i singoli marchi, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) registra un incremento del 39,8% nel complesso dell’Unione Europea, con una quota di mercato che sale al 6,3% dal 5,9% registrato nello stesso mese dell’anno precedente.

Il Gruppo Volkswagen mostra una salita delle immatricolazioni del 41% con la quota al 27,1% dal 25,2% precedente.

Fra i marchi più popolari in Europa, il Gruppo PSA Peugeot segna un +17,9% con una quota in calo dal 15,4% al 13,9%, mentre la connazionale Renault segna un +57,8% con una quota in miglioramento al 12,3% dal 10,3%. Le tedesche Daimler e BMW fanno rispettivamente -2,8% e un +6,5%.