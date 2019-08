Essilux su nuovo record storico. Sprint alla Borsa di Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Sprint di Essilorluxottica alla Borsa di parigi. Il titolo ha raggiunto un nuovo massimo storico, anche grazie alle indiscrezioni che vedrebbero l’acquisto da parte del fondo speculativo Third Point guidato da Dan Loeb.

Il titolo segna un rialzo dell’1,9% a 133,9 euro anche sulla scia delle indiscrezioni, che per ora non hanno trovato conferma, di un incontro fra il Presidente del fondo Third Point, Dan Loeb, ed il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, per un eventuale compravendita di azioni.