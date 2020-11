Essilux, ricavi trimestre arginano crisi. Su dividendo decide a fine anno

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica ha chiuso il terzo trimestre con ricavi per 4.085 milioni di euro, in diminuzione del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1,1% a cambi costanti), mostrando una progressiva ripresa rispetto al secondo trimestre 2020.

I primi nove mesi del 2020 evidenziano infatti ricavi per 10.315 milioni di euro, in discesa del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-20% a cambi costanti).

“Siamo soddisfatti della significativa inversione di tendenza registrata dalla società nel terzo trimestre”, hanno commentato Francesco Milleri, vicepresidente e amministratore delegato di Luxottica e Paul du Saillant, amministratore delegato di Essilor, parlando di un “ambiente particolarmente impegnativo” in cui si conferma la “resilienza” del business ottico ed in cui la società continua ad investire in innovazione. non abbia mai smesso di investire in innovazione. “Tutto questo – affermano – unitamente all’impegno nel promuovere il nostro ampio portafoglio marchi, a digitalizzare sempre più l’esperienza del cliente e a ripensare il settore dell’eyecare e dell’eyewear, ci dà grande fiducia nel futuro, per il 2021 e oltre”.

La società ha chiuso il trimestre con 8,8 miliardi di euro di liquidità e investimenti a breve termine e 3,3 miliardi di euro di indebitamento finanziario netto (comprese passività per leasing) e dispone di linee di credito non utilizzate per 5,4 miliardi di euro. In vista della seconda ondata di pandemia di coronavirus in Europa, Essilux segnala che valuterà a dicembre l’opportunità di distribuire un dividendo entro fine anno.

Quanto all’integrazione, la big italo-francese dell’occhialeria afferma che ha subito un’accelerazione per effetto dell’emergenza Covid e di essere “sulla buona strada per realizzare sinergie comprese nel range tra i 420 e i 600 milioni di euro sull’utile operativo adjusted entro il 2023“. Dal punto di vista operativo, afferma che i team di Essilor e Luxottica “lavorano insieme e in stretta collaborazione” e “stanno ottenendo ottimi risultati”.