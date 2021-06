EssilorLuxottica, via libera da Antitrust turca ad acquisto GrandVision

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica, colosso dell’occhialeria nato nel 2018 dall’unione dell’italiana Luxottica e della francese Essilor, ha comunicato che in data odierna l’Autorità della Concorrenza turca (TCA) ha autorizzato il progetto di acquisizione di GrandVision.

L’autorizzazione è stata concessa a seguito di alcuni impegni comportamentali assunti da EssilorLuxottica, relativi alle sue attività nel mercato locale, sottolinea la società in una nota. Con il via libera dell’autorità turca sono state ottenute tutte le approvazioni regolamentari per la finalizzazione della transazione. La finalizzazione dell’operazione è ancora soggetta all’esito dei procedimenti giudiziali pendenti.