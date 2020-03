EssilorLuxottica ritira outlook per 2020, azioni affondano in borsa

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica annuncia che, alla luce dell’evoluzione della pandemia di Covid-19, le prospettive dell’azienda per il 2020 pubblicate il 6 marzo 2020 non sono più valide.

A gennaio e febbraio, il gruppo dell’occhialeria ha registrato una solida crescita, in linea con i suoi obiettivi per l’intero anno. A marzo, si è registrato un rallentamento quando l’impatto del virus sul business, inizialmente predominante in Cina, si è spostato in intere aree di Europa e Nord America. Ad oggi, Essilor ha temporaneamente chiuso tutte le attività produttive in Francia, ma la continuità è garantita da una rete mondiale di impianti e laboratori interconnessi, compresi tutti gli impianti di produzione in Cina tornati a pieno regime, e le attività e-commerce sono in crescita. Per Luxottica, gli stabilimenti produttivi hanno temporaneamente sospeso la loro attività in Italia e in altre località minori, mentre sono tornate a pieno regime in Cina, e le piattaforme e-commerce dell’azienda continuano a funzionare in tutto il mondo.

Nel secondo trimestre, la società prevede che i ricavi diminuiranno ulteriormente con un impatto significativo sulla redditività. Allo stato attuale, quindi, non c’è una “visibilità sufficiente” per fornire una valutazione sulla portata complessiva dell’impatto di Covid-19, data la situazione instabile. Tuttavia, EssilorLuxottica e le due società operative stanno implementando un piano di emergenza che include misure di controllo dei costi e della cassa, sospendendo gli investimenti non cruciali e ridimensionando la capacità globale per soddisfare gli attuali livelli della domanda.

I titolo EssilorLuxottica quotato a Parigi e Milano evidenzia una perdita superiore al 6%.