EssilorLuxottica, ok CdA a lista rinnovo board

(Teleborsa) – Via libera dal Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica alla lista per la composizione del futuro board. In lista – si legge in una nota – Leonardo Del Vecchio, attuale presidente, Francesco Milleri, Paul du Saillant, Romolo Bardin, Juliette Favre, Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne, tutti come non indipendenti, mentre come indipendenti Jose’ Gonzalo, Swati Piramal, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens, Andrea Zappia.

Le risoluzioni saranno sottoposte al voto degli azionisti in occasione dell’assemblea annuale degli azionisti 2021 della società. I mandati degli amministratori che rappresentano i dipendenti, Delphine Zablocki e Léonel Pereira Ascencao, scadranno il 20 settembre 2021 e non sono immediatamente rieleggibili.



“Siamo felici di poter presentare oggi delle candidature eccellenti, che si distinguono per esperienza, senso del business e una solida reputazione acquisita in percorsi professionali come dirigenti o membri di consigli di amministrazione di importanti aziende in diversi settori e aree geografiche. Tra loro diamo il benvenuto a candidati che sono stimati dirigenti e rappresentanti di tre rilevanti famiglie imprenditoriali. Siamo sicuri che tutti loro porteranno un contributo significativo per accelerare ulteriormente l’integrazione e garantire il successo della nostra Società anche in futuro”, hanno commentato Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnie’res, rispettivamente presidente e vice presidente di EssilorLuxottica.