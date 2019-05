EssilorLuxottica, Legal & Genetal AM sosterrà Valoptec per nomina consiglieri

editato in: da

(Teleborsa) – Preoccupa la situazione di stallo nel board di EssilorLuxottica nella contesa fra i soci francesi ed italiani. E per questo motivo il fondo Legal & General Investment Management ha annunciato che sosterrà l’iniziativa di Valoptec, associazione che rappresenta i dipendenti della società, per la nomina di tre consiglieri indipendenti in grado di sbloccare la paralisi.

Il Fondo, che rappresenta una delle più grandi realtà in Europa nell’asset management, alla prossima assemblea generale, voterà a favore della risoluzione per la nomina di 3 consiglieri indipendenti nominati dalla cordata formata da Comgest e Valoptec.

“Legal & General IM nutre forti preoccupazioni per le controversie nel CdA”, ha ammesso Sacha Sadan, Director of Corporate Governance del fondo, aggiungendo “come azionisti di lungo periodo vogliamo che i problemi siano risolti il prima possibile per ridurre al minimo l’impatto sul processo di integrazione, l’attuazione di sinergie e la ricerca di un nuovo CEO”.