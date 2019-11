EssilorLuxottica: lanciata emissione obbligazionaria per 5 miliardi di Euro

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica (valutata A2 stabile daMoody’s e A stabile da S&P) ha lanciato ieri con successo un’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 5 miliardi di Euro con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75% (le “Obbligazioni”).

“L’operazione – fa sapere il gruppo controllato dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio – ha fatto registrare una domanda finale di oltre 13 miliardi di Euro da investitori istituzionali di elevata qualità, confermando l’elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito”. L’elevata domanda ha portato ad alzare da 4 a 5 miliardi l’ammontare collocato da EssilorLuxottica nelle quattro tranche.

Questa emissione, in particolare, permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione di GrandVision e l’indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l’indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale.

Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.