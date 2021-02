EssilorLuxottica, joint venture con Cooper Companies per acquisire SightGlass Vision

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica e Cooper Companies, due delle principali società operanti nel campo della cura della vista nel mondo, hanno stipulato un accordo per la creazione di una joint venture paritaria, al 50/50, per l’acquisizione di SightGlass Vision, società statunitense impegnata nello sviluppo di lenti da vista innovative per ridurre la progressione della miopia tra i bambini.

Attraverso questa partnership – spiega una nota – EssilorLuxottica e Cooper Companies metteranno a fattor comune le loro esperienze e il loro ruolo di riferimento nella gestione della miopia per accelerare la commercializzazione delle lenti SightGlass Vision e rafforzare ulteriormente le opportunità di innovazione e il go-to-market, aumentando la diffusione degli strumenti per il controllo della miopia.

La tecnologia SightGlass Vision andrà a completare l’offerta di entrambe le società, che comprende la lente Stellest di Essilor e le lenti a contatto MiSight e Orthokeratology di CooperVision.



La joint venture acquisirà SightGlass Vision da Cooper Competies. L’acquisizione e la nascita della joint venture sono soggette alle approvazioni delle autorità regolatorie e alle consuete condizioni di chiusura. Cooper Companies deteneva in precedenza una partecipazione di minoranza in SightGlass Vision e ha completato l’acquisizione della società nel mese di gennaio 2021.