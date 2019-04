EssilorLuxottica, Gentin scelto come commissario per risolvere stallo nel CdA

editato in: da

(Teleborsa) – Frank Gentin, ex Presidente del Tribunale del Commercio di Parigi, è stato nominato commissario ad acta per EssilorLuxottica,

con l’intento di sbloccare l’impasse in cui si trova il Board che è espressione di una partecipazione paritaria e quindi senza una maggioranza.

La scelta di nominare un commissario segue la decisione dei soci francesi di rivolgersi al tribunale dopo che, Leonardo del Vecchio tramite il veicolo Delfin, ha depositato un arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale, per accertare le violazioni dell’accordo di fusione tra i due soci EssilorLuxottica.

Proprio oggi, è in corso oggi a Parigi un CdA di EssilorLuxottica sulla questione dell’arbitrato. Gentin dovrebbe quindi aiutare il board a prendere una decisione per superare l’impasse.

L’ultima parola spetterà ai soci in assemblea il 16 maggio e lo scontro si può dire è solo rimandato a quel giorno.