EssilorLuxottica, faro dell’antitrust europea sull’acquisizione di GranVision

(Teleborsa) – L’antitrust europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare il progetto di acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

La Commissione teme infatti che la concentrazione possa ridurre la concorrenza nel settore della fornitura all’ingrosso di lenti ottiche e occhiali e della fornitura al dettaglio di prodotti ottici. La proposta di concentrazione prevede infatti la fusione tra due leader del settore ottico: EssilorLuxottica è il principale fornitore mondiale di occhiali e GrandVision è la più grande catena di vendita al dettaglio di prodotti ottici in Europa.

“E’ necessario valutare attentamente se la concentrazione proposta rischi di tradursi in prezzi più elevati o in una riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori quando si recano dal loro ottico”, ha commentato la Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager.

L’indagine iniziale di mercato svolta dalla Commissione ha messo in luce vari aspetti problematici che riguardano, in particolare, la combinazione tra la forte posizione di EssilorLuxottica sul mercato relativo alla fornitura all’ingrosso di prodotti ottici, segnatamente lenti e occhiali, e la posizione di primo piano di GrandVision nella distribuzione al dettaglio di tali prodotti. Si temono appunto ricadute negative sui prezzi o sull’offerta.

Le due società, confermando l’avvio della Fase II della proceduta antitrust in UE, si sono dette “fiduciose che la Fase II si completi nei termini previsti” ed hanno affermato che “collaboreranno con la Commissione Europea per dimostrare la motivazione e lo scopo dell’acquisizione e i benefici che la stessa porterà a tutti i clienti, ai consumatori e all’intero settore”.

La EssilorLuxottica e GrandVision ribadiscono “chiudere l’acquisizione entro 12-24 mesi dall’annuncio del 31 luglio 2019, in collaborazione con le autorità antitrust competenti” e ricordano che “l’operazione finora ha già ricevuto il via libera incondizionato negli Stati Uniti, in Russia e in Colombia, ed è attualmente in fase di revisione, oltre che in Europa, anche in Brasile, Cile, Messico e Turchia”.