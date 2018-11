EssilorLuxottica dice addio a Piazza Affari. Prima assemblea a Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo internazionale dell’occhialeria di lusso Essilor-Luxottica si prepara a dire addio a Piazza Affari il prossimo 3 dicembre, in quanto il delisting sarà effettivo a partire dal 4 dicembre. Il titolo invece ha debuttato in gran spolvero ieri alla Borsa di Parigi, dove ha portato a casa un progresso del 4% (oggi -0,7% per effetto di realizzi).

Molto soddisfatto il patron dell’occhialeria marchigiana Leonardo Del Vecchio, che già dà un nomignolo al gruppo, chiamandolo “Essilux”.

L’assemblea di Parigi



Il corso della nuova storia del gruppo italo-francese, dopo la chiusura dell’OPS con adesioni al 90%, è testimoniato anche dall’assemblea degli azionisti tenutasi ieri a Parigi, presso l’Espace Grande Arche a La Défense. L’adunanza dei soci è stata aperta da Del Vecchio in qualità di Presidente Esecutivo del nuovo gruppo ed Hubert Sagnieres, in qualità di Vice Presidente Esecutivo. Per quanto concerne il nuovo CEO, la ricerca inizierà come previsto a gennaio 2019.

“È stato un onore aprire la prima Assemblea degli Azionisti di EssilorLuxottica”, ha affermato Del Vecchio, assicurando un “senso di responsabilità” e “desiderio di essere un punto di riferimento” per tutti gli azionisti del nuovo Gruppo. Poi ha precisatoche la struttura sarà semplice e senza sovrapposizioni, cosicché ciascuna società si focalizzerà nelle rispettive aree di eccellenza: Luxottica nelle montature ed Essilor nelle lenti.

Il Vice Presidente Hubert Sagnieres, commentando l’aggregazione, ha voluto sottolineare “il coinvolgimento dei nostri dipendenti è sempre stato alla base dello sviluppo di Essilor”, aggiungendo “guardando al futuro, il Gruppo è in una posizione unica per realizzare la sua mission e cogliere appieno le opportunità di crescita in un mercato molto dinamico.”

Le delibere approvate



Gli azionisti EssilorLuxottica hanno approvato tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alla nuova Governance, che vede entrare nel Board Sabrina Pucci in sostituzione di Rafaella Mazzoli ed approva l’aumento degli onorari degli amministratori ed una nuova politica dei compensi per i dirigenti aziendali esecutivi.

In sede straordinaria, gli azionisti hanno dato il via libera a all’assegnazione gratuita di azioni (performance share e azioni ai dipendenti) e di un aumento di capitale riservato ai membri di un piano di risparmio della società (plans d’epargne d’entreprise francesi) fino a un massimo del 0,5 % del capitale sociale).