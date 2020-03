EssilorLuxottica chiude esercizio in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato in crescita del 4,4% a cambi costanti rispetto al 3,2% pro forma del 2018 (+7,4% a 17.390 milioni quello reported) e un utile operativo adjusted di 2.812 milioni di euro (+7,4%).

Il periodo chiude con un utile netto adjusted, attribuibile agli azionisti della capogruppo di 1.938 milioni di Euro, in crescita del 9,2% rispetto al 2018 (+4,8% a cambi costanti). L’EPS adjusted è pari a 4,46 euro. Il Board proporrà un dividendo di 2,23 euro per azione, con possibile dividendo in azioni.

“Nel suo primo anno, EssilorLuxottica ha registrato una solida performance. Il Gruppo ha sviluppato la sua mission proponendo prodotti innovativi per tutte le fasce di prezzo a clienti e consumatori in tutto il mondo, generando una crescita redditizia. Tutto questo si è tradotto in un forte aumento del fatturato, del flusso di cassa e dell’utile netto, in linea con la guidance”, afferma Laurent Vacherot, Amministratore Delegato di Essilor.

“Nel commentare la performance di Luxottica nell’ultimo anno, c’è tanto di cui essere orgogliosi sia per i risultati solidi e positivi sia per gli obiettivi raggiunti: la trasformazione digitale in atto nel gruppo, in particolare, dimostra come il lavoro svolto negli ultimi cinque anni stia dando i suoi frutto”, ha sottolineato Francesco Milleri, Vice-Presidente e Amministratore Delegato di Luxottica.