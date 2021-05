EssilorLuxottica, CdA nomina Del Vecchio Presidente e Milleri AD

editato in: da

(Teleborsa) – Nella prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica, che è stato nominato questa mattina dall’assemblea dei soci e che ha visto diversi nuovi ingressi, il board ha nominato Leonardo Del Vecchio Presidente, Francesco Milleri Amministratore Delegato e Paul du Saillant Vice Amministratore Delegato della società. Nella stessa riunione, il CdA è stato informato della nomina di Stefano Grassi a CFO della società.

“Ringrazio il consiglio e l’azienda intera per aver creduto in me e in tutto il management team – ha commentato l’AD Francesco Milleri – Sono felice di continuare a lavorare con Paul e di guidare EssilorLuxottica attraverso un nuovo capitolo della sua storia, raggiungendo ulteriori traguardi e creando valore per tutti i nostri stakeholder. Al nostro fianco avremo migliaia di talenti per realizzare la nostra Mission: aiutare le persone a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita”.

“Sono onorato di essere stato nominato Vice Amministratore Delegato di questa meravigliosa azienda e desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente e all’intero consiglio di amministrazione – ha invece dichiarato il vice-AD Paul du Saillant – Lo scorso anno abbiamo dimostrato una forte resilienza e il potenziale di crescita di EssilorLuxottica. Non vedo l’ora di continuare a lavorare al fianco di Francesco e dei nostri 140.000 dipendenti per mettere a fattor comune le nostre risorse, a vantaggio di clienti e consumatori”.